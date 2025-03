Bis zuletzt spannend: Die Favoriten und Geheimtipps der Oscar-Gala

Dann jedoch tauchten rassistische Tweets auf, die Gascón in den sozialen Medien veröffentlicht hatte – und das Blatt wendete sich. Die öffentliche Empörung schlug in hohen Wellen über ihr zusammen, Regisseur Audiard distanzierte sich von seiner Hauptdarstellerin. Wie viele Oscars „Emilia Pérez“ noch für sich entscheiden kann, bleibt eine der offenen Fragen des Gala-Abends, aber allzu viele dürften es nicht mehr sein. Karla Sofía Gascón hat ihre historische Chance verpasst; einzig ihre Schauspielkollegin Zoë Saldaña hat noch reale Aussichten auf einen Oscar in der Kategorie beste Nebendarstellerin.

In der Kategorie bester Film wechseln sich die Favoriten ab. Als Frontrunner gilt etwa „Der Brutalist“: Er erzählt von der dramatischen Migrationserfahrung eines jüdischen Architekten und Holocaust-Überlebenden, der in den USA versucht, ein neues Leben zu beginnen.

Besonders stark im Rennen in der Kategorie bester Film ist auch Sean Baker, der mit seiner Cinderella-Geschichte „Anora“ die Goldene Palme in Cannes gewann. Seine Hauptdarstellerin Mikey Madison spielt darin die Sexarbeiterin Anora, die in Las Vegas einen jungen Russen heiratet. Madisons mitreißendes Spiel hat ihr ebenfalls eine Nominierung in der Kategorie beste Schauspielerin eingebracht.