Filmkritik zu "Konklave" mit Ralph Fiennes: Korruption, Krimi und Kirche

Regisseur Edward Berger hat mit seinem Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ deutsche Filmgeschichte geschrieben. Nicht nur wurde das Actiondrama mit dem Österreicher Felix Kammerer in der Hauptrolle 2022 insgesamt neunmal für den Oscar nominiert; erstmals schaffte es auch ein deutsches Werk in die Kategorie „Bester Film“. Insgesamt konnte „Im Westen nichts Neues“ vier Oscars zurück an die Heimatfront bringen.

Spätestens damit hatte Berger, der in New York Filmproduktion studierte, den Amerikanern eindrucksvoll bewiesen, dass er ein Händchen für Genrekino hat. Die Türen in Hollywood stehen ihm weit offen.

Während der Regisseur sich in „Im Westen nichts Neues“ ins lautstarke Schlachtengetümmel geworfen hatte, kocht er in „Konklave“ raffiniert ein dichtes Kammerspiel zum effektvollen Thriller hoch und lässt diesen gedämpft implodieren. Unterlegt mit Spannungsmusik, aber auch mit Mut zur Stille, komponiert Berger einen packenden Vatikankrimi, dessen überraschendes Ende ebenso unvorhergesehen wie zutiefst befriedigend ist.