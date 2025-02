Nach Tweet-Affäre: Karla Sofía Gascón wird zur Oscar-Gala kommen

Karla Sofía Gascón ist unter den Nominierten für den Oscar für die beste Hauptdarstellerin, am Sonntag werden die Preise vergeben. Sie ist die erste offen trans lebende Schauspielerin, die in dieser Kategorie nominiert wurde. Von der Werbekampagne hatte sich Gascón freilich zuletzt zurückgezogen, nachdem sie wegen früherer abschätziger bis rassistischer Tweets (etwa über den durch Polizeigewalt umgekommenen George Floyd oder den Islam "Infektionsherd für die Menschheit") in die Kritik geraten war. Zur Gala am Sonntag wird Karla Sofía Gascon nun kommen. Zuvor wird sie auch bei den französischen Filmpreisen, dem "César", am 28. Februar auftreten.