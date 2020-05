Originalschriften von Mozart in Budapest entdeckt

Die für mehr als zwei Jahrhunderte verloren geglaubten Originalschriften von Mozarts Sonate in A-Dur sind in Budapest entdeckt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Die vier vergilbten Blätter traten im Zuge einer Sichtung alter Papiere der Szechenyi-Nationalbibliothek zum Vorschein und vervollständigen das als Einzelblatt erhaltene Original im Mozarteum Salzburg.