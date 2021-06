ORFIII zeigt Riefenstahls "Olympia" erstmals im TV

Schöber

"Wir stehen auf dem Standpunkt, man kann diesen Film nicht unkommentiert senden. Er vereinigt so viele Facetten – vom Propaganda-Aspekt bis zur Film-Ästhetik und -Technik –, dass das vorab erläutert gehört", meint

Trotzdem regt sich Kritik. ORF-Publikumsrätin und Uni-Professorin Eva Blimlinger ist das zu wenig. Sie hat in einem Schreiben an den ORF ihre "große Verwunderung und auch Irritation" deponiert und verlangte mehr Aufbereitung. ORFIII verlängerte daraufhin die Diskussion, an ausgewählten Stellen wird für Experten-Statements unterbrochen werden.

Der Film, das Werk und Leben Riefenstahls sind seit jeher ein Politikum. Wie sich beim Oscar 2004 zeigte, als eine Debatte darauf folgte, dass im "In Memoriam"-Tribut auch Riefenstahl gedacht wurde, die 2003 mit 101 Jahren verstorben war. Ein abendfüllender Film war Bestandteil der Vergabebedingungen des Internationalen Olympischen Komitees. Dafür qualifiziert hatte sich Riefenstahl mit ihrer filmischen Inszenierung des NSDAP-Parteitags in "Triumph des Willens" (1934). Das Budget kam von Goebbels. Künstlerisch zeichnete Riefenstahl verantwortlich. Der Aufwand, der auch in technischer Hinsicht getrieben wurde, war enorm.