"ORF-Wahlen sind keine politische Entscheidung"

Das Gesetz schreibt die Modalitäten der Besetzung vor und zwar durch Gremien, die durch demokratische Wahlen legitimiert sind. Da der ORF eine öffentlich-rechtliche Einrichtung ist, halte ich das für sinnvoll und für legitim. Davon zu unterscheiden ist die Tätigkeit. Wenn man dann Mitglied des Stiftungsrates ist, bin ich letztlich nur dem ORF, dem Gesetz und mir selbst verantwortlich. Hinter dem steht die persönliche Haftung jedes einzelnen Stiftungsrates laut Aktiengesetz. Da muss sich jeder für sich selbst überlegen, was er tut oder lässt und das halte ich für zeitgemäß. Ich habe auch wirklich nicht den Eindruck, dass die Mitglieder mit Zetteln in der Hand in die Sitzung kommen, auf denen sie nachsehen, was sie jetzt sagen dürften oder nicht.

Und wie bilanzieren Sie die laufende Arbeit des Stiftungsrates?

Für mich als Mitglied des Stiftungsrats als auch als dessen Vorsitzender leistet das Gremium exzellente Arbeit. Seine Kompetenzen gehen ja über die eines normalen Aufsichtsrates hinaus. Der Stiftungsrat hat ja auch das Produkt des Unternehmens, also das Programm, was immer noch das Wichtigste ist, zumindest in seinem Schema zu beschließen. Das wird allerdings in der öffentlichen Wahrnehmung überlagert durch die großen, wirtschaftlich schwerwiegenden Entscheidungen wie die Standort-Zusammenführung, die nun begebene Anleihe über 180 Millionen bis hin zur Sonderbelastung durch den Song Contest, der übrigens netto sogar deutlich unter Budget geblieben ist. Das sind alles keine Kleinigkeiten für einen Aufsichtsrat, wenn man die ganzen Haftungsfragen miteinbezieht. Mit diesen wirtschaftlich großen Brocken wurde meiner Ansicht nach sehr gut umgegangen sowohl von der ORF-Unternehmensführung mit dem Allein-Geschäftsführer an der Spitze als auch vom Stiftungsrat. Zu dieser Erfolgsbilanz gehört auch, dass wir vor der Beschlussfassung eines Budgets stehen, das zum fünften Mal in Folge ohne Gebührenerhöhung auskommt. Das ist in diesem Rahmen, in dem der ORF agiert, schon eine Leistung. Denn nicht alle gesetzlichen Rahmenbedingungen halte ich für fair.

Welche meinen Sie damit?

Ich spreche die Beschränkungen im großen Bereich der neuen Medien an. Das Social-Media-Verbot ist zwar gefallen. Aber noch immer gibt es Schranken etwa im Bereich Apps, mobile Plattformen und am Second Screen. Diese verhindern, dass der ORF seinen Kunden bieten kann, was er möchte, wozu er in der Lage ist und was auch notwendig wäre, um tatsächlich alle Altersschichten entsprechend zu erreichen. Das Gegenargument, dass der ORF Gebühren habe, zieht insofern nicht, als damit der öffentlich-rechtliche Auftrag abgedeckt wird, den andere Marktteilnehmer nicht haben. Hier sehe ich für den ORF einen Wettbewerbsnachteil und das schädigt den Medienstandort Österreich insgesamt. Google, Netflix, Amazon sind nämlich die wahren Gegner. Die kommen mit dem Medien-Bulldozer, während wir noch unsere regulatorischen Schrebergärten pflegen. Das meine ich sowohl hinsichtlich der nationalen wie auch der europäischen Gesetzgebung. Wenn man sich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekennt - das ist glaube ich in Österreich jedenfalls einhellig - , dann muss man ihm alle Möglichkeiten einräumen, damit er seine Kunden dementsprechend auf allen medialen Kanälen, die ein modernes Rundfunk-Unternehmen heute bedienen muss, auch bedienen kann.