ORF und Haus der Geschichte Österreich: Symbiotische Verbindung

Die am Montag bekannt gegebene Übersiedelung des HdGÖ ins Museumsquartier bis 2028 bezeichnete Sommer, über Nacht genesen, als „freudige Nachricht“. Sie und ihr Team könnten in eine „rosige Zukunft“ schauen. Nun gelte es, rasch ein museologisches Konzept für den viermal so großen Standort auszuarbeiten – als Grundlage für den Architekturwettbewerb. Bis zur Übersiedelung bleibt das HdGÖ organisatorisch der Nationalbibliothek angegliedert. Generaldirektorin Johanna Rachinger kann sich vorstellen, dass es danach ein eigenständiges Bundesmuseum wird. „Wir haben nicht den Anspruch, dass es bei uns bleiben muss.“ Sommers aktueller Vertrag läuft nach eigenen Angaben übrigens bis Mitte Februar 2027.

Am jetzigen Standort in der Neuen Burg beim Heldenplatz habe man in den ersten fünf Jahren 311.108 Besucher gezählt, mehr als ein Drittel davon (und damit deutlich mehr als die ursprünglichen Erwartungen) seien internationale Gäste gewesen, 57.038 der Besucher waren unter 19 Jahre alt. In der "Hauptausstellung" seien derzeit 2.172 Objekte zu sehen, in der von Null auf aufgebauten Sammlung befänden sich mittlerweile 3.206 Objekte.