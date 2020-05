ORF: Topquoten mit Qualität

Der ORF widmet dem Thema Plastik einen Schwerpunkt: Am Mittwoch ist "Plastic-Planet"-Regisseur Werner Boote zu Gast in Herbstzeit : 17.40 Uhr, ORF 2.



Um 20.15 Uhr zeigt ORFeins die Doku Plastic Planet . Im Anschluss wirft das Weltjournal (22.30 Uhr, ORF 2 ) einen Blick auf den Zustand der Meere: Im Pazifik treibt ein Müllstrudel so groß wie Mitteleuropa. Im Club 2 (23 Uhr) diskutiert Rudolf Nagiller u.a. mit Werner Boote und Ex-Grünen-Politikerin Freda Meissner-Blau über nachhaltigen Lebensstil.



Am Schauplatz zeigt am Freitag (21.20 Uhr, ORF 2 ), wie ein "Leben ohne Plastik" aussehen kann.









05.10.2011/kul/31/a