ORF-Tatort "Her mit der Marie!" erreicht Top-Quote

Mit durchschnittlich 1.016.000 Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 29 Prozent war die ORF-Premiere von „ Tatort – Die Faust“ (14. Jänner 2018) unter den erfolgsverwöhnten Austro-Fällen der beliebteste seit Februar 2016 („ Tatort – Sternschnuppe“). Doch auch über die heimischen Grenzen hinaus war Christopher Schiers Krimi äußerst erfolgreich und erreichte dort sogar einen neuen Höchstwert: Mit durchschnittlich 10,54 Millionen Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 29 Prozent war der Film beim deutschen Publikum der meistgesehene aller 42 bis dahin ausgestrahlten ORF-„ Tatort“-Fälle mit Harald Krassnitzer seit deren Start 1999 gewesen.

Im kommenden Jahr werden voraussichtlich drei " Tatort"-Folgen aus Österreich zu sehen sein: Nach „Wahre Lügen“ (AT) und „Glück allein“ (AT) wurde eben als heuer letzte Österreich-Folge „Baum fällt“ (AT) in der Regie von Nikolaus Leytner als Produktion der Graffilm mit u. a. Karl Fischer und Verena Altenberger gedreht.