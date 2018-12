ORF-Streit: Wrabetz-Rüge für "Report"-Chef

„Das war eine zurückzuweisende Äußerung, weil sie ORF-Mitarbeiter für etwas kritisiert hat, was so nicht stattgefunden hat“, so Wrabetz. „Nicht nur, aber gerade in Zeit wie diesen ist es nicht okay, wenn wir jetzt beginnen, wechselseitig unsere Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen.“