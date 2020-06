ORF-Standort: Funkhaus wieder im Rennen

Im Juni wird die Standortgruppe noch einmal tagen und die Entscheidung für den Stiftungsrat aufbereiten. Dieser will am 28. Juni die Standortentscheidung fällen. Dies ist aus zweierlei Sicht notwendig: Die Stadt Wien bietet bis Ende Juni vergünstigte Konditionen für das Areal in St. Marx, außerdem wird sonst laut Insidern der Zeitplan für einen Umzug zu knapp.

Kritik am bisherigen Prozedere übte FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger, der der Sitzung der Arbeitsgruppe am Dienstag laut Standard fernblieb. Steger ortet eine "Bruchlinie" zwischen Wrabetz, "der sich nicht festlegt", und Finanzdirektor Richard Grasl der "gegen Neubau" sei. Er wolle eine "Vorstandsentscheidung, sachlich fundiert", so Steger.

Unterschiedliche Auffassungen zur Standortfrage soll es dem Vernehmen nach auch in der SPÖ geben. Während die rote Stadt Wien heftig für einen Umzug nach St. Marx plädiert, soll die Bundespartei eher abwartend sein und vor einem neuen Debakel à la Skylink warnen.