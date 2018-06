ORF-Mitarbeiter äußern Unmut über Social-Media-Regeln

Die geplanten Social-Media-Guidelines des ORF sorgen auf Twitter für Wirbel. Einige Mitarbeiter des Öffentlich-Rechtlichen äußerten über den Kurznachrichtendienst ihren Unmut.

ZiB2-Anchorman Armin Wolf – selbst aktiver Social-Media-Nutzer – ließ via Twitter etwa wissen: "Ich twittere nichts, was ich nicht auch bei einer Podiumsdiskussion oder in einem Interview sagen würde. Auch wenn dort das ORF-Gesetz nicht gilt, ist mir immer bewusst, was und wo ich arbeite. Hat bisher tadellos gereicht "