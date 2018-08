ORF holt Polizei-Serie aus dem Keller

Für die Schauspieler hat es wohl etwas von einem Klassentreffen samt dazugehörigen Schwelgen in Erinnerungen: Heute, Dienstag, startet die „neue“, dritte Staffel der „ CopStories“ (21.05, ORFeins): Claudia Kottal, Johannes Zeiler, Serge Falck, Martin Zauner, Michael Steinocher oder auch die Neuzugänge Murathan Muslu und Barbara Kaudelka erzählen zehn Mal Geschichten aus dem Polizeialltag. Und zehn Mal könnten sie sich beim gemeinsamen Schauen gegenseitig mit den Ellbogen stoßen und sagen: „Kannst dich noch erinnern?“.

Denn diese dritte Staffel wurde schon 2014 gedreht. Wie auch die 2015 umgesetzte vierte Staffel lag sie seit dem ungespielt sozusagen im finsteren ORF-Keller. Programm-Direktorin Kathrin Zechner erklärte jüngst der APA, der Verzug liege am fehlenden Ausstrahlungsbudget. Und – das ist bemerkenswert – man produziere alljährlich rund ein Viertel mehr, als dadurch gedeckt sei. Darunter fallen etwa auch noch zwei Staffeln von „Vier Frauen und ein Todesfall“.

„Das sind zugegeben zwei prominente Beispiele für einen Ausnahmefall. In aller Regel sind die in den Programmvorräten enthaltenen Produktionen jünger als ein Jahr“, erklärt Roland Weissmann, Chefproducer des ORF-Fernsehens. Er verweist darauf, dass fiktionales Programm wie eben Filme oder Serien einen langen Vorlauf hätten. Von der Entstehung der Bücher, der Fixierung der Produktionsbudgets bis hin zur Umsetzung vergingen etwa zwei Jahre. Es gehe in der Folge dann aber auch darum, die Produktionen klug einzusetzen.