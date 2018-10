ORF-Doku: Was der Dreißigjährige Krieg mit 2018 zu tun hat

Wie sah das Leben in Europa vor 400 Jahren aus – während des Dreißigjährigen Krieges? Den Versuch, das zu erklären, unternimmt eine neue „kreuz und quer“-Doku. „Glauben, Leben, Sterben – Menschen im Dreißigjährigen Krieg“ ist heute (Dienstag) um 22.35 Uhr in ORF2 zu sehen.

Dabei werden nicht nur die Ereignisse des Kampfes zwischen Katholiken und Protestanten nachgezeichnet, der 1618 mit dem Prager Fenstersturz seinen Anfang nahm und als letzter großer Glaubenskrieg in Europa gilt.

Schauspieler schlüpfen in die Rollen von drei Menschen, die zu jener Zeit gelebt haben: eine Bäuerin, ein Prediger und ein Kaufmann. Sie werden von einer Art Reporterin interviewt, die aus dem Off zu hören ist: „Tatort“-Darstellerin Adele Neuhauser. Die Antworten stammen aus Tagebüchern und Aufzeichnungen, sie erzählen von Wünschen und Ängsten.