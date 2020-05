ORF: Auf dem Küniglberg wird rotiert

Veränderungen in der Kommunikationsabteilung der ÖBB nähren Gerüchte, wonach ein Wechsel Niko Pelinkas in den ORF bevorstehen könnte: Der SPÖ-Stiftungsrat Pelinka war bisher als Mitarbeiter in der ÖBB-Konzernkommunikation für Public Affairs zuständig. Diese Agenden wandern jetzt in die neu geschaffene Abteilung „Corporate and International Affairs“ – und Pelinka mit, sagt ÖBB-Sprecherin Sonja Horner auf KURIER-Anfrage.

Insider vermuten hingegen, dass Pelinka nun endlich vom Wienerberg auf den Küniglberg wechseln könnte. Über so einen Wechsel war schon vor der ORF-Wahl im Sommer spekuliert worden. Ein Bericht des Magazins Fleisch , in dem Pelinka sinngemäß sagte, er nehme auf die Besetzung von ORF -Diskussionssendungen Einfluss, ließ die Wogen aber kurz vor der Wahl hochgehen und verhinderte die Rochade.

Profil verweist in seiner neuen Ausgabe darauf, dass im ORF die Stelle des Leiters für „Programminnovation und Qualitätsmanagement“ ausgeschrieben sei. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass für Pelinka eine Art Generalsekretariat bei ORF-General Alexander Wrabetz geschaffen wird. Im zweiten Quartal 2012 könnte das über die Bühne gehen.