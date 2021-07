Opulentes TV-Spektakel "Maria Theresia" startet

Verkörpert wird sie von Burg-Ensemblemitglied Marie-Luise Stockinger. "Ich hatte sie nie als junge Frau im Kopf", sagt die 25-Jährige. "Man weiß, wo und wie sie in die Geschichte eingegangen ist. Durch den Film hat man nun die Freiheit zu erzählen, wie sie so geworden ist." Dabei treffen einander Liebesgeschichte und politische Zwänge, die später in einem autoritären Stil münden. Was Dornhelm, der in Los Angeles lebt, im KURIER-Gespräch an Donald Trump denken lässt, "der ja auch am liebsten ein feudalistisches Regime aufbauen würde". In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Cornelius Obonya als Maria Theresias Lehrer Gottfried Spannagel, Julia Stemberger als deren Vertraute und Vojtech Kotek als Franz Stephan.

" Maria Theresia", eine Koproduktion von MR- und Beta Film mit Maya Production, ist übrigens die erste Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn im fiktionalen Bereich. Gedreht wurde in den jeweiligen Landessprachen.