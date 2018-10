Opernstar Nina Stemme: „In Wirklichkeit singt das Gehirn“

Wann der Birgit Nilsson Preis das nächste Mal vergeben wird, steht übrigens noch nicht fest. Denn es gibt strukturelle Änderungen. So wird die Birgit Nilsson Foundation, die auch das Preisgeld ausschüttet, nach Schweden transferiert und in die Royal Academy of Music eingegliedert. Der Wiener Rutbert Reisch, Präsident der Stiftung und enger Vertrauter Nilssons, hört auf, bleibt dem Unternehmen aber im Vorstand erhalten.

Den Preis sowie die dazugehörigen Feierlichkeiten finanziert die Stiftung allein aus ihren Gewinnen am Aktienmarkt. Das Stiftungskapital selbst bleibt dabei jedoch unangetastet. Zukünftiges Ziel werde es aber auch sein, zwischen den Preisjahren das Erbe Birgit Nilssons zu pflegen. Vor allem in Hinblick auf junge Sängerinnen und Sänger. Denn, so Reisch: „Wir haben gegenüber Birgit eine Verpflichtung einzulösen.“