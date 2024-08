Opernstar Anna Netrebko hat ersten US-Auftritt seit 2019

Der österreichisch-russische Opernstar Anna Netrebko hat erstmals seit 2019 einen Auftritt in den USA - wenn auch nicht in einem Opernhaus: Netrebko wird im Februar im Palm Beach Hotel bei einer Benefizgala für die Palm Beach Opera singen, berichtet die New York Times. Es ist der erste Auftritt Netrebkos in den USA seit 2019.

Die Sängerin, einer der größten Stars der Opernwelt, war in den USA wegen ihrer historischen Nähe zu Wladimir Putin in die Defensive geraten. So sagte etwa die Metropolitan Opera in New York Engagements Netrebkos ab. Seither hat sich Netrebko deutlich gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ausgesprochen. Die Met musste ihr 200.000 Dollar Gage für 13 abgesagte Auftritte auszahlen. Der Streit mit der Met geht aber weiter. Netrebko will 360.000 Dollar einklagen.

Met-Chef Peter Gelb kritisierte die Entscheidung der Verantwortlichen in Palm Beach, Netrebko auftreten zu lassen. Die Sängerin könne jederzeit an der Metropolitan Opera auftreten - aber nur bei einem Benefiz für die Ukraine, sagte Gelb. Ihr Manager sagte, dass Netrebko gerne an die Met zurückkehren werde - nach dem Abgang Gelbs.