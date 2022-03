Opernsängerin Nadine Sierra: "Musik erfüllt mein Leben und meine Seele“

Ist sie der neue Superstar unter den Koloratursopranistinnen? Geht es nach den Opernhäusern von New York bis nach Mailand, von München bis nach Zürich – so lautet die Antwort ja. Denn all diese renommierten Häuser haben sich die Dienste von Nadine Serra bereits gesichert. In Wien ist die amerikanische Künstlerin eher nur Insidern bekannt. Das aber könnte sich am Donnerstag ändern. Da wird Nadine Sierra nämlich an der Seite von Pretty Yende im Rahmen von „Great Voices“ im Konzerthaus auftreten. Auf dem Programm steht so ungefähr alles, was gut und teuer ist.