Opernsängerin Lisa Della Casa ist tot

Die Gräfin im „Figaro“, die Elvira und die Donna in „ Don Giovanni“, die Fiordiligi in „Così“, die Pamina („Zauberflöte“) oder die Ilia in „ Idomeneo“ – im Mozart-Kosmos war Della Casa daheim. Natürlich sang sie italienisches Repertoire. Ausflüge ins hochdramatische Fach aber vermied Della Casa; nur ein Mal war sie in Bayreuth (Eva, „Meistersinger“) zu erleben.

Dafür Strauss, immer wieder Strauss. So war Lisa della Casa eine der wenigen Künstlerinnen, die im „Rosenkavalier“ sowohl

die Sophie als auch Octavian als auch die Marschallin sangen. Und sie war auch eine fabelhafte „Ariadne“. An der Wiener Staatsoper war Della Casa in 411 Vorstellungen und 27 Rollen zu erleben. Ihren Wien-Abschied nahm sie am 25. Oktober 1973 – natürlich als „Arabella“. In dieser Partie ist sie auch auf der KURIER-CD „Große Diven“ zu hören.

Nach dem Ende ihrer Karriere, samt Schicksalsschlägen (schwere Erkrankung ihrer Tochter), lebte Della Casa mit ihrem Mann zurückgezogen am Bodensee. Dort ist sie am 10. Dezember gestorben. Ö1 widmet ihr am 13. 12. um 19.30 Uhr ein Porträt.