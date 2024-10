Opernsängerin Kulman: „Ich bin die, die den Finger in die Wunde legt“

Sie haben in einem Interview einmal das System hinter der Oper als „krank“ bezeichnet und kritisiert, dass Intendanten oft inkompetent oder sogar psychopathisch sind.

Macht kann korrumpieren, da brennen oft Egos durch. Wobei Macht selbst nichts Schlechtes ist – Ohnmacht hingegen ist furchtbar. Macht sollte aber so ausgeübt werden, dass es zum Wohle des Projekts und aller Mitwirkenden ist.

In der Oper scheint manchmal das Theater wichtiger zu sein, als die Musik – bei Don Giovanni in Salzburg etwa fiel ein Klavier von der Decke. Muss die Musik wieder mehr in den Vordergrund treten?

Ja. Wir sind sehr optische Menschen geworden und haben verlernt zu hören. Aber das ist die Essenz von Oper. Diese Kompositionen sind Geniestücke! Da ist eine Komplexität, Schönheit und Wahrheit drinnen! Dort ist der Schatz begraben.

Sie haben Ihr Leben radikal verändert, aufgehört zu singen, und sich auch vom größten Teil Ihres Privatbesitzes samt goldener Schallplatten getrennt. Wie leben Sie jetzt?

Ich habe immer gerne meinen Kleiderschrank ausgemistet. Man hat doch nur ein paar Lieblingskleiderstücke. Alles andere belastet unnötig. Ich habe ganz viel verschenkt und auch einiges verkauft. Für mich war das so eine Erleichterung! Ich muss mich nicht jeden Tag neu erfinden. Ganz viele Bücher stehen doch nur noch als Deko herum. Ich habe sogar in meine Tagebücher geschaut und mich gefragt, ob da noch irgendetwas ist, was mit mir sprechen will. Wenn nicht, dann darf auch das weg. Das ist dann schon die höhere Stufe. Man soll auch aus Situationen rausgehen, die einem nicht guttun und sich von Menschen trennen, die einen runterziehen. Es geht darum, frei und leicht zu sein und Platz zu schaffen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.