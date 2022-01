Opernsängerin Opolais: "Moderne Frauen, die uns heute noch etwas sagen“

Und über ihren Zugang zur „Tosca“ meint die international gefeierte Künstlerin: „Ich habe diese Rolle schon so oft gesungen, aber es hat sich noch nie so gut und so richtig angefühlt, wie jetzt im Theater an der Wien. Diese Produktion ist meine Produktion. Ich habe von Martin Kušej so viel über diese Figur gelernt. Puccini ist so ein fantastischer Komponist, der einem aber extrem viel abverlangt. Ich habe meine erste Tosca 2006 gesungen, in Dresden, später in Baden-Baden mit Simon Rattle, in Covent Garden, überall auf der Welt. Aber diese Produktion ist anders, so speziell. Ich erfühle Tosca in jeder Note immer mehr. Bei Tosca bewegt man sich in einer Art Minenfeld. Vokal wie physisch und psychisch. Aber Martin Kušej hat die Minen weggeräumt, und ich habe als Tosca zu mir, zu meiner Interpretation dieser Rolle gefunden.“

Doch wo spielt diese neue „Tosca“? „Unsere ,Tosca’ spielt in einem zeitlosen Nachkriegsland. Hier regiert Scarpia, der früher mit Tosca ein Verhältnis hatte. Er hat ihren Körper sexuell besessen, aber nicht ihre Seele. Die gehört jetzt Mario. Das ist die Hauptmotivation für Scarpias Handeln. Er will Tosca zurück. Sexuell und seelisch. Tosca hingegen ist auf der Suche nach der wahren Liebe, die letztlich aber im Tod endet.“