Opernlegende José Carreras: Ein letztes Mal spielte es in Wien Granada

Hätte man dieses Spiel denn auf der Leinwand übertragen müssen? Nein! Auf einer vorbereiteten Video-Wall war nämlich noch ein Mal das zu sehen, was diesen Künstler ausgemacht hat. Die finale Szene von Bizets „Carmen“ etwa. Mit der grandiosen Agnes Baltsa – der Startenor hatte immer starke Frauen um sich und konnte so seinem lyrischen Tenor freien Lauf lassen. Eine (leider schon verstorbene) Montserrat Caballé als seine Mentorin und Bühnenpartnerin, eine (ebenfalls viel zu früh verstorbene) Mirella Freni als schlicht vollendete Mimi oder die Urgewalt einer Eva Marton als Puccinis „Turandot“ – das waren Opernzeiten, an die sich treue Besucher im Haus am Ring stets erinnern werden.

Und im Zentrum immer auch er: José Carreras, einer der legendären „Drei Tenöre“, einer der großartigsten Sänger, der nach seiner Leukämie-Erkrankung wieder zurückgekommen ist und in vielen Rollen weiterhin Maßstäbe gesetzt hat. Später in Form von Liederabenden.