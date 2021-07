Operndirektor nach "Tannhäuser"-Streit entlassen

Betroffen äußert sich der junge russische Regisseur Timofej Kuljabin über den Streit um seine Inszenierung der Oper "Tannhäuser" von Richard Wagner. Es sei ein "Schock", dass der Direktor des Theaters von Nowosibirsk, Boris Mesdritsch, nun wegen seiner Arbeit entlassen wurde, sagt der 30-Jährige in folgendem Interview mit der deutschen Nachrichtenagentur dpa.



Frage: Solch eine Aufregung um Ihre "Tannhäuser"-Inszenierung - war das so zu erwarten, was sagen Sie zum Rauswurf des Operndirektors?

Kuljabin: Die Entlassung von Boris Mesdritsch ist ein Schock für uns alle. Nein, eine solche Resonanz habe ich nicht erwartet, auch kein Gerichtsverfahren. Am Anfang schien das alles so absurd. Soweit mir bekannt ist, gab es das noch nie, dass ein Regisseur sich wegen einer Aufführung vor Gericht verantworten muss. Es fällt mir noch immer schwer, eine passende Bewertung all dessen zu geben. Es geht in der Diskussion auch schon lange nicht mehr um die Inszenierung.

Frage: Warum ist moderne Kunst in Russland aus Ihrer Sicht immer wieder aggressiven Angriffen ausgesetzt?

Kuljabin: Mir scheint, dass es in jedem konkreten Fall unterschiedliche Gründe gibt. Ich würde nicht von einem System oder von einer Tendenz sprechen. Aber ich verstehe, dass es von außen einen solchen Anschein haben kann. Ernsthaft analysieren müssten das allerdings Experten - zum Beispiel Soziologen.

Frage: Fühlen Sie sich selbst bedroht von der Kirche oder unter politischem Druck, fürchten Sie um Ihre Sicherheit?

Kuljabin: Die Vertreter der Kirche oder der Politik sind selbst nicht direkt an mich herangetreten. Es gibt hin und wieder Nachrichten bei Facebook, ich möge mir überlegen, was ich mache und so weiter. Aber ich reagiere nicht darauf. Ich werde auch künftig versuchen, nicht daran zu denken, aber befürchte, dass das wohl schon nicht mehr möglich ist. Keiner kann solch einen Vorgang einfach aus seinem Gedächtnis löschen.

Frage: Stehen Sie weiter zu Ihrer Regiearbeit, oder sind Sie bereit, strittige Szenen zu entfernen?

Kuljabin: Die Frage von Zugeständnissen oder Änderungen in der Aufführung hängen schon nicht mehr von mir ab. Der "Tannhäuser" ist das Eigentum des Theaters. Nur das Theater kann über die Veränderungen entscheiden. Was aber das Streichen von Szenen angeht, und wenn alle Forderungen unserer Gegner erfüllt würden, dann würde diese Inszenierung in ihrem ursprünglichen Ansatz praktisch aufhören zu existieren.

Frage: Was bedeutet Ihnen Wagner, warum dieser Stoff und diese Inszenierung?

Kuljabin: Es handelt sich um eine Auftragsarbeit für die Oper aus Anlass des Wagner-Jahres. Es ist eine jener Opern, die selten aufgeführt werden in Russland. Für mich war es die erste Begegnung mit Wagner - und die erste ganz selbstständige Opern-Inszenierung. Die Musik Wagners hat mich stark in ihren Bann gezogen. Ich habe mir es aber gar nicht zur Hauptaufgabe gemacht, mir etwas Originelles auszudenken. Ich habe vielmehr eine Möglichkeit gesucht, die Gedanken hervorzubringen, die im Original der Oper so enthalten sind.