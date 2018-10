Opern-Triumph: Am Ende ist der Populist sehr einsam

Opernliebhaber fragen sich ja im Sprechtheater immer wieder mal: Wann beginnen die Menschen auf der Bühne endlich zu singen, damit sich etwas tut?

Kundige Sprechtheater-Besucher hingegen kommen im Fall eines Opernbesuches oft um die Frage nicht herum: Ist das wirklich alles, was an Schauspiel, also an darstellender Kunst, möglich ist?

Bei dieser Uraufführung an der Pariser Oper, einer der meistbeachteten der jüngeren Geschichte, stellen sich diese Fragen erfreulicherweise nicht. Hier wird gleichermaßen intensiv gesungen wie gespielt. Das ist Musik-Theater allererster Güte.

Und das größte Kompliment: Man nimmt die Musik phasenweise gar nicht mehr als vordergründiges Transportmittel wahr. Sie ermöglicht zwar das Bühnengeschehen, ordnet sich jedoch unter zugunsten des oft proklamierten und so selten erreichten Gesamtkunstwerkes. Ist das nicht der eigentliche Sinn von Musik: ganz unhinterfragt nur zu sein?

Wir sprechen von „Berenice“, einer neuen Oper von Michael Jarrell, die den Zyklus von Vertonungen französischer Literatur an der Pariser Oper fortsetzt (nach „Trompe-la-mort“ von Luca Francesconi, basierend auf Balzacs „Menschlicher Komödie“).