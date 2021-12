Opern-Playlist: Götter, Liebende und Gefangene im Home Office

In einer Art Lockdown befinden sich auch Mimi und Rudolfo in Giacomo Puccinis „La Bohème“. In einer kleinen Mansarde (okay, sie halten die 2 G Plus-Regel ein und dürfen daher auch ins Café Momus gehen) leben und lieben sie. Dass Mimi stirbt, ist eine Art krankheitsbedingter Kollateralschaden. Eine Erfahrung, die auch Baron Scarpia in Puccinis „Tosca“ machen muss. Da lebt es sich so herrlich im wunderschönen (wer jemals dort war, kann das bestätigen) Palazzo Farnese. Er lädt sich aber mit Tosca die „falsche Frau“ ein und ist genauso wie sie wenig später tot. Dumm gelaufen.

Ähnliches gilt für Radames und Aida, die sich in Verdis Oper „Aida“ einem eher unfreiwilligen Lockdown in Form einer Grabkammer hingeben müssen. Eingesperrt zu sein, war noch nie gut. Das weiß übrigens auch Florestan in Ludwig van Beethovens „Fidelio“. Doch der darf zuletzt wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Das haben auch Violetta Valéry und Alfredo Germont in Verdis „La Traviata“ ausführlich getan, ehe sie sich zu einem freiwilligen Lockdown auf das Land zurückgezogen haben. Blöd nur, dass auch in dieser Oper die These „Home, Sweet Home“ kein gutes Ende findet. Also einfach bald wieder rausgehen und leben!