Oper: Wenn Teenagersehnsüchte zu Albträumen werden

Heilige oder Hure, Erlöserin oder Dämonin – wer ist Peter Iljitsch Tschaikowskys „ Jungfrau von Orleans“ wirklich? Im Theater an der Wien gibt Regisseurin Lotte de Beer in ihrer Neudeutung der (nicht ganz zu Unrecht) selten gespielten großen Oper eine klare Antwort: Johanna, das ist ein pubertierender Teenager, eine Rebellin, die unter ihrem dominanten Sugar-Daddy leidet, die ihre erste Regelblutung ebenso durchlebt wie ihre Defloration. Dazwischen träumt sie sich in die Geschichte der Johanna von Orleans hinein, wird so zum Spielball der Männer, des Patriarchats. Denn egal, on König, Krieger oder Kardinal – die Frau ist hier leider immer das Opfer.