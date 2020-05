Oper: Gefangene in einer fremdartigen Welt

Wenn sich am 14. September im Theater an der Wien der Vorhang zu Benjamin Brittens 1954 uraufgeführter Kammeroper "The Turn of the Screw" (auf Deutsch sinngemäß: "Die Drehung der Schraube") hebt, ist es für Robert Carsen eine Premiere in vielerlei Hinsicht.

Erstmals hat der kanadische Star-Regisseur eine Regie dezidiert für das Haus an der Wien erarbeitet. Erstmals ist Carsen auch für Ausstattung und Licht zuständig. Und erstmals setzt Carsen "dieses absolute Meisterwerk, ja das vielleicht beste Brittens" in Szene.