Oper: Bachler bleibt bis 2018 in München

Zunächst steht aber noch die siebente und letzte Spielzeit für Nagano in der Staatsoper an. Dabei will er drei Neuinszenierungen seinen musikalischen Stempel aufdrücken: Der Oper " Babylon" von Jörg Widmann am 27. Oktober, für die Peter Sloterdijk den Text geschrieben hat, Modest Mussorgskys " Boris Godunow" und "Written on Skin" von George Benjamin als deutscher Erstaufführung. Und im Wagner-Jubiläumsjahr 2013 kommt man natürlich auch in München nicht um "Tannhäuser", "Parsifal", "Tristan und Isolde" und den " Ring des Nibelungen" herum.



Insgesamt stehen in der kommenden Saison acht Premieren auf dem Spielplan. Dazu zählen auch die drei Verdi-Neuinszenierungen "Rigoletto", " Simon Boccanegra" und "Il trovatore". Hinzu kommt eine Neuinterpretation der Märchenoper "Hänsel und Gretel". Und zu guter Letzt stellt das Opernstudio Hans Werner Henzes "Elegie für junge Liebende" auf die Beine.