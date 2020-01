Oops! Kunstgalerie protzt mit angeblicher Britney-Spears-Schau

Ob Spears sich öfter so spielt, oder ob der Ausflug in die Malerei nur ein Einzelfall war, ist schlecht überliefert. "Solo Show", wie die Galerie Sympa es nennt, sagt auch noch nichts über die Anzahl der Werke aus, die ausgestellt werden sollen.

Management dementiert

Erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Ankündigung werden nun aber durch mehrere Medienberichte laut.

The Art Newspaper fragte bei der Galerie an und bekam eine äußerst rüde Antwort: "Wir arbeiten nur mit Journalisten zusammen, die auch tatsächlich anreisen."

Und gegenüber der BBC sagte eine Sprecherin von Britney Spears: "Das entspricht nicht der Wahrheit."

Kunstig-furzig?

Auf ihrer Webseite wirbt die Galerie mit dem Slogan "Inhalt für nichts". Was nicht heißt, dass die gesamte Galerie in dem Örtchen Figeac ein Schmähprojekt wäre. Mehrere Ausstellungen sind in dem Web-Auftritt dokumentiert.

Mit der Verwendung des Begriffs "artsy-fartsy" in der Spears-Ankündigung öffnet die Galerie zumindest den Interpretationsspielraum, dass es bei der kommenden Schau um ein pseudokünstlerisches Phänomen geht. Aber wie schrieb Tesla-Chef Elon Musk kürzlich so treffend? "I put the art in fart."

Als Dauer der Spears-Schau wird übrigens folgender Zeitraum angegeben: "18. Jänner bis zum Ende der Welt"