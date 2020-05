"Onkel Wanja": Das Leben ist eine Hölle zum Lachen

Das Erste, was an dieser Inszenierung auffällt: Wo sind die Birken? Ist das überhaupt erlaubt? Ein Tschechow ohne traurig hängendes Laub? Die Wodka-Flaschen dagegen, die sind an Ort und Stelle. Ohne die geht es wirklich nicht. Wobei: Vielleicht wäre das einmal eine wirklich radikale Deutung: Eine Tschechow-Inszenierung, in der alle nüchtern sind.

Einen " Onkel Wanja" ohne "atmosphärisches Gewese" hatte Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann im KURIER angekündigt: "Ich möchte es zuspitzen, ich möchte es hart haben, brutal, es soll die Hölle sein, die Hölle des Lebens. Und darüber muss man fast schon wieder lachen können."

Nach der Premiere steht fest: Dieser Plan ist wunderbar aufgegangen. Zwar hörte man einige Besucher murren, denen die Gesellschaftskritik zu kurz kam. Aber der überwiegende Teil des Publikums bedachte die aberwitzige, zum Lachen schreckliche, tief traurige Hochtempo-Komödie, die Hartmann in Tschechows Text freilegte, mit langem Applaus und vielen Bravos.