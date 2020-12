Wiener Volksoper bekommt 2022 Musikdirektor: Omer Meir Wellber

Als Lotte de Beer im Oktober als zukünftige Direktorin der Wiener Volksoper präsentiert wurde, kündigte sie an, dass sie einen Musikdirektor an ihrer Seite haben wolle. Die Wahl fiel nun auf Omer Meir Wellber, wie aus einem Bericht der APA hervorgeht. Der 39-jährige Dirigent aus Israel wird so wie de Beer sein Amt im Jahr 2022 antreten.



Wellber war in den letzten Jahren unter anderem Erster Gastdirigent der Semperoper Dresden, Chefdirigent des BBC Philharmonic Orchestra und Music Director des Teatro Massimo in Palermo. Inwieweit Wellber diese Verpflichtungen aufrecht erhalten wird, ist noch nicht bekannt.

Mehr dazu in Kürze