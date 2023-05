Ohrwürmer und Goldketterl: Vor 20 Jahren trennten sich Modern Talking

"Keiner ist öffentlichkeitsgeiler als Dieter"

Bohlen, der Komponist, urteilt über Anders, den Sänger, in seinem Buch „Nichts als die Wahrheit“ gönnerhaft so: „Natürlich ist mir auch klar, dass er darunter leidet, wenn in den Zeitungen unter der Rubrik “Die ewigen Zweiten„ Bayer Leverkusen, Pepsi Cola und Thomas Anders stehen (...)“ Aber es sei so: „Es kann nur einen geben. Der bin ich. Aber für ihn gibt's ja den Posten des Vize-Größten.“ Das ist noch eine der netteren Passagen in Bohlens Buch. In „Hinter den Kulissen“ wirft er seinem Ex-Partner hinterher: „Solltest du ein Angebot von den Flippers oder den Kastelruther Spatzen kriegen, schlag sofort zu, bevor sie es sich anders überlegen können.“

Anders wiederum schreibt: „Es gibt wohl in Deutschland keinen Prominenten, der öffentlichkeitsgeiler ist als Dieter.“ Über die Zusammenarbeit, die schwierig und erfolgreich zugleich war, sagte er 2011 auch mal: „Vielleicht ist es auch so vom lieben Gott gewollt, dass ganz große Erfolge immer mit einem Opfer getragen werden müssen.“