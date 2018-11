"Ich habe 40 Jahre im Pop-Business überlebt"

Er war der Schöne. Und das Biest? Über Dieter Bohlen und „ Modern Talking“ müssen wir mit Thomas Anders dringend sprechen. Mit Samtstimme und Wallemähne eroberte er Mitte der 1980er-Jahre Mädchenherzen. „You’re my Heart. You’re my Soul“ eben. Nun steht er in der Suite eines Wiener Hotels und sieht so ganz „Anders“ aus als früher. Die Wallemähne gibt’s nicht mehr, auch die Goldkette mit dem Namen seiner damaligen Frau Nora ist längst passé. Die Gegenwart heißt Claudia, mit der Anders seit 18 Jahren verheiratet ist. Und die Zukunft? Ist sein neues Album, für das er gerade Promotion macht. Anders hat sich als Solo-Künstler etabliert und ist auch als Moderator top. In seiner Sendung im ZDF geht es um Ahnenforschung. Um Forschung geht es bei uns auch: Anders-Forschung ...

Herr Anders, neue CD, neues Glück, wobei CD das falsche Wort ist. Musik ist heute meist nicht greifbar.

Ich tu’ mir immer schwer beim Wort Schallplattenfirma. Das gibt’s ja eigentlich nicht mehr. Sagen wir einfach neueste Veröffentlichung.

Sie heißt „ Ewig mit Dir“. Das ist auch mein Lieblings-Song auf dem Album.

Was glauben Sie, warum das Album so heißt? Das ist schon ein toller Song. Er war auch der erste, den ich vergangenen September aufgenommen habe. Ich wusste zwar nicht, welche Songs noch kommen, aber als ich ihn eingesungen habe, sagte ich zum Produzenten: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch der Name des Albums ist.“

Ein bisschen kitschig klingt der Titel „ Ewig mit Dir“ aber schon.

Ich finde, die Aussage „ Ewig mit Dir“ hat etwas Besonderes. Man kann nicht genau greifen, was Ewigkeit ist. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Wie definiert man Ewigkeit? Das Thema hat mir gefallen.

Im Schlager geht es oft um die „heile Welt“. Erstaunlich, dass Sie im Text zu diesem Lied sogar einen Streit besingen.

Was viele vom Schlager lange abgehalten hat, war doch dieses permanent rosarote Denken und in den Sonnenuntergang reiten. Das Leben ist nicht nur schön. Streit ist gut, solange man Streitkultur hat. Man darf nur nicht so weit gehen, sein Gegenüber zu verletzen oder respektlos zu „bestreiten“. Aber streiten darf man.

Würden Sie sagen, dass Ihre Dispute mit Dieter Bohlen respektvoll waren?

Ich bin kein Streiter, aber wenn ich beschuldigt werde, für Dinge, die ich nicht getan habe, werde ich in eine Defensiv-Rolle gedrängt. Ich musste mich wehren. Sonst hätten die Medien gesagt: Da muss was dran sein, sonst hätte er sich gewehrt.

In Ihrer 2011 erschienenen Biografie haben Sie private Details Ihrer Ehe mit Nora thematisiert, zum Beispiel ihre Verschwendungssucht. Bereuen Sie das?

Das ist jetzt sehr persönlich und ich will auch nicht über die Interna berichten. Aber ich habe damals für das Buch nur zusammengetragen, was bereits öffentlich war. Ich habe auch mit allen Mitteln versucht, meine Ex-Frau verständlich zu machen. Sie hatte in Zusammenhang mit „ Modern Talking“ nicht das beste Image und hat damals sicher einige Dinge falsch gemacht. Aber sie hat „ Modern Talking“, wie es oft geheißen hat, nicht unbedingt zur Trennung gebracht. 2003 gab es nämlich keine Ex-Frau und „ Modern Talking“ hat sich trotzdem getrennt.

Wie ist der Status quo mit Dieter Bohlen?

Die Medien leben davon, zu propagieren, dass ein erfolgreiches Duo auch befreundet sein muss. Wir hatten unser Arbeits-Verhältnis, haben uns respektiert und jeder hat sein Ding geleistet. Von den Medien wurde es immer als Freundschaft dargestellt, die es aber nie gegeben hat. Wenn ich mit jemandem nie eng befreundet war, kann ich mich folglich auch nicht streiten, um mich zu entfreunden. Wir haben eine ganz neutrale Ebene. Er macht seinen Job hervorragend, ich mache meinen sehr erfolgreich. Wenn es um das „ Modern Talking“-Erbe geht, gibt es eine Korrespondenz. Man kann mailen, man kann mal telefonieren: Und das war’s!

Warum glauben Sie, dass Ihnen nach „ Modern Talking“ eine Solo-Karriere gelungen ist? Andrew Ridgeley von „Wham“ etwa wäre ein Beispiel dafür, wo das nicht geglückt ist.

Ich glaube, dass die Historien von „ Modern Talking“ und „Wham“ sehr unterschiedlich sind. Ich stand als Sechsjähriger zum ersten Mal auf der Bühne, wollte Musik machen und erfolgreich sein. Als ich 18 war, gab es einen Dieter Bohlen, der mich produziert hat. Was man von „Wham“ aus Erzählungen weiß, war Andrew Ridgeley ein Verkäufer, der berühmt werden wollte und den schüchternen George Michael deswegen gepusht hat, weil er ihn als Sänger gebraucht hat. Ridgeley selbst war kein Sänger, sondern wollte nur Karriere machen. Bei mir war ja nach dem Ende von „ Modern Talking“ die Leidenschaft für die Musik nicht vorbei.