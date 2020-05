Offene Fragen rund um das Burgtheater

Zu den Solidaritätsbekundungen des Burgtheater-Ensembles kamen heute Statements von prominenten Schauspielern gegenüber News. So bekundet Gert Voss, Stantejsky sei "eine der wichtigsten Personen" in "all meinen Wiener Jahren" gewesen. "Was ihr jetzt vorgeworfen wird, glaube ich nicht: Sie hat in all der Zeit nie an sich gedacht, immer an das Theater." Ihre Kündigung sei "ein entsetzlicher Verlust", man solle Stantejsky "möglichst rasch zurückholen". Für Peter Simonischek war die Vizedirektorin "die Seele des Hauses". Statt künstlerische Höhenflüge zu bremsen, wie es kaufmännische Direktoren oft täten, habe sie "immer versucht, alles zu ermöglichen. Und das mit definitiv immer weniger Geld."

Die Vorwürfe, die zu der im Dezember ausgesprochenen Entlassung geführt haben, beziehen sich auf Unregelmäßigkeiten, die eine Gebarungsprüfung der vergangenen Spielzeit, für die Stantejsky als kaufmännische Geschäftsführerin zuständig war, zutage gebracht habe. Dem Haus sei daraus kein finanzieller Schaden erwachsen, doch Buchungsvorgänge seien derart aufklärungsbedürftig, dass sofortige dienstrechtliche Konsequenzen notwendig gewesen seien, hieß es seitens der Direktion.

Gegenüber News bekräftigte Burg-Direktor Hartmann nun: "Natürlich ist es die Pflicht der Holding und auch meine, lückenlose Aufklärung zu fordern, wenn sich unsere Geschäftsvorgänge nicht transparent darstellen lassen." Allerdings sei "Silvi Stantejsky eine Freundin, welcher man uneingeschränkt glauben möchte".

( APA)