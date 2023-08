Österreichischer Kunstpreis u. a. an Pakosta, Poledna und Hell

In den Jurybegründungen der am Montag vom Kulturministerium bekannt gegebenen Auszeichnungen wird Wilbirg Brainin-Donnerberg u.a. für ihre außerordentlichen Verdienste um die feministische Filmpolitik (etwa als Gründungs- und Vorstandsmitglied von FC Gloria) sowie für ihre Kurzfilme "Brief an meine Tochter" (2019), "Dirndlschuld" (2021) und "As time goes by" (2021) gewürdigt.

"Claudia Larcher hat aus fotografischen Ansichten und Fragmenten von architektonischen und organischen Körpern, Kultur- und Naturlandschaften, die sie seziert, dreht, spiegelt, neu dimensioniert und montiert, eine eigene Formensprache entwickelt", heißt es zur Preisträgerin der Fotografie-Sparte.

An Mathias Poledna, 2013 Österreichs Biennale-Vertreter in Venedig, wird u.a. seine "Beschäftigung mit populärer Musik und den Rhetoriken visueller Medien" hervorgehoben, an Peter Androsch seine vielfältige Tätigkeit als Komponist sowie die Entwicklung des Projekts "Hörstadt".

"Das singuläre wie selbstbewusste künstlerische Werk von Florentina Pakosta entzieht sich einfachen Einordnungen oder Kategorisierungen und hat erst in den letzten Jahren die verdiente Aufmerksamkeit und Würdigung - etwa im musealen Kontext - erhalten. Sie ist im österreichischen Kunstgeschehen eine wichtige feministische Position, aber auch bedeutende Vertreterin einer stringenten geometrischen Abstraktion", heißt es über die Preisträgerin der Sparte Bildende Kunst. Bodo Hell ("Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung - kaum einem Autor gelingt es, diese Qualitäten derart artistisch miteinander zu verknüpfen") wäre dagegen eigentlich als "künstlerisches und literarisches Gesamtwerk" auszuzeichnen, wird angemerkt.