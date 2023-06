Österreichischer Filmpreis: Kreutzer - Machtmissbrauch ist "unser aller Problem"

Die Regisseurin des Films "Corsage", Marie Kreutzer, appellierte an die Branche, offener und ehrlicher über den Missbrauch in der Filmwelt zu reden. Zugleich verteidigte sie ihren Film: Die Causa Teichtmeister sei zu einer Causa 'Corsage' gemacht worden. Dabei begegne man den Fragen von Missbrauch überall in der Gesellschaft.

„Das ist nicht das Problem von 'Corsage', auch nicht der Akademie oder der Filmbranche - das ist unser aller Problem“, sagte Kreutzer. In "Corsage" spielt Florian Teichtmeister eine Hauptrolle. Er muss sich demnächst wegen des Vorwurfs, Aufnahmen von Kindesmissbrauch zu besitzen, vor Gericht verantworten. "Corsage" hatte bei der Verleihung am Donnerstagabend vier Auszeichnungen bekommen.