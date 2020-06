Österreich-Schwerpunkt im Burgtheater

KURIER-Leser wussten es bereits am 22. Dezember. " Gert Voss spielt ` Onkel Wanja`" schrieben wir damals. Was der KURIER als Erster berichtete, ist nun offiziell: Nach längeren Gastspielen in Berlin und Hamburg kehrt der Schauspielstar für eine neue Rolle nach Wien zurück. Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann inszeniert im Akademietheater Anton Tschechows " Onkel Wanja", Voss spielt die Rolle des Professors, die Premiere ist im November. Und eine weitere spannende Tätigkeit wird Voss an die Burg führen: Erstmals soll die Peking-Oper an der Burg gastieren. Voss, der in Schanghai zur Welt kam und Kindheitserinnerungen an dieses Theatergenre hat, wird "moderierenderweise Verständnis schaffen" für diese uns doch recht fremde Welt, so Hartmann.



Für seine Präsentation des Spielplans der Saison 2012/2013 bat Hartmann ins Burg-Kasino am Schwarzenbergplatz, in die von Jan Lauwers gebauten Kulissen von Hartmanns nächster Premiere. Ein riesiger Teppich mit Löwenmotiven dominiert den Raum, in dem ab 4. Mai der Versuch unternommen wird, Homers "Ilias" unter dem Titel "Das trojanische Pferd" auf der Bühne nachzuerzählen. Hartmann betonte, was er bereits im KURIER-Interview am Mittwoch sagte: Lieber würde er bei einem solchen Projekt "mit offenem Ausgang" auf die Festlegung eines Premierentermins verzichten und erst dann spielen, wenn man soweit sei.