Ausflüge in die heimische Provinz

So hat sich Gabi Kovanda Gott nicht vorgestellt. Er erscheint ihr nicht als brennender Dornbusch, sondern entzündet sich in der Grillkohle ihres Gartens. Er führt Monologe in ihrem Kopf und lenkt sie von der Arbeit ab. Die einfachsten Handgriffe werden für die Supermarktverkäuferin zur Herausforderung.

Ihr Mann glaubt, sie hat ein heimliches Verhältnis.

Karl Markovics, der mit seinem Spielfilmdebut "Atmen" einen Überraschungserfolg landete, wechselte ins tragisch-komische Fach. Seine unterhaltsame Gottesgroteske "Superwelt" amüsierte mit lakonischem Humor das Publikum auf der Berlinale und bietet seiner vielseitigen Hauptdarstellerin Ulrike Beimpold ein schönes Spannungsfeld von Witz und Dramatik.

Eingekeilt in der österreichischen Provinz zwischen Ehetrott und Arbeitsalltag, verfremdet sich die abgenutzte Wirklichkeit von Gabi Kovanda plötzlich zur philosophischen Herausforderung. Markovics vermeidet dabei esoterische Fragestellungen zugunsten einer leutseligen Versuchsanordnung.

"Warum muss ich wissen, ob das Leben einen Sinn hat? Ich steh’ auch so jeden Morgen auf": Im Lichte dieser pragmatischen Feststellung wünscht sich Gabi allerdings mehr als "nur ein bisschen Glück" in ihrem Leben: Ihre faden Alltagsroutinen werden durch den Einbruch des Göttlichen ins Absurde verschoben und bieten neue Blickwinkel. Zuletzt sieht sogar der faule Ehemann – hervorragend: Rainer Wöss – seine Frau mit anderen Augen.

Die Österreich-Premiere von Karl Markovics’ "Superwelt" findet zur Eröffnung der Diagonale statt – und wird sein Premierenpublikum mit Sicherheit gut gelaunt entlassen.