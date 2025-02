Lösung für gefährdete Kinofilme: Ministerium macht frisches Geld locker

Von dieser Entscheiden hingen auch große internationale Kino-Koproduktionen wie Stefan Ruzowitzkys Film „Der Wachtmeister“ ab, für den schon ab März gedreht werden soll. Produzent Danny Krausz (Dor Film) sprach im KURIER von einer Frist bis kommenden Dienstag, andernfalls könnte es bis zu einem Ausfall des Wien-Drehs gehen.

Das mit 2023 in Kraft getretene Filmanreizmodell sei "ein Erfolgsmodell, um das Österreich im Ausland beneidet wird", sagt Kulturminister Werner Kogler (Grüne). Die vielen eingereichten Filmprojekte würden diesen Erfolg bestätigen. Dies habe aber aufgrund des aktuellen Budgetprovisoriums zu einem Antragsstopp geführt.

Antragsstopp noch nicht gelöst

Die ungewöhnlich vielen Anträge noch Ende des Vorjahres hatten zum Teil aber auch mit einer angekündigten Verschärfung der Richtlinien zu tun, wie der KURIER berichtete. Dies führte zu einem Antragsstopp für ÖFI+ ab 15. Jänner. Dieser ist mit der aktuellen Finanzierung noch nicht behoben. Das fürs Budgetjahr 2025 vorgesehene Geld ist bereits jetzt mehr als ausgeschöpft.

Mit der jetzigen Übereinkunft mit dem Finanzministerium löse das Ministerium sein "Versprechen gegenüber der Filmwirtschaft" ein, so Kogler. Er appelliert an eine zukünftige Bundesregierung, die "möglichst rasch eine Perspektive für den Fortbestand dieser Erfolgsgeschichte geben und auch in den kommenden Jahren für eine ausreichende Finanzierung sorgen muss."

Von einem "guten Tag für den österreichischen Film" spricht Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft. "Das bedeutet insbesondere, dass die Dreharbeiten österreichischer und internationaler Filme sichergestellt sind und wie geplant stattfinden können".

Planungssicherheit sei bei der Umsetzung von Filmproduktionen ein wesentlicher Faktor. Die nun sichergestellte Bedeckung setze laut Dumreicher-Ivanceanu den Ministerratschluss von Juli 2022 um, wonach das Modell ungedeckelt zur Verfügung stehen soll. Dies sei umso wichtiger, "als die internationale Reputation des österreichischen Films manifest ist: auf der Berlinale 2025, die kommende Woche beginnt, sind neun Filme aus Österreich vertreten.“

FISA+ noch in Schwebe

Eine weitere Baustelle des österreichischen Filmanreizmodells, die durch die aktuell ungewisse politische Situation, verschärft wurde, ist aber noch offen. Die beim Wirtschaftsministerium ressortierte Schiene FISA+ für TV- und Streamingproduktionen nimmt derzeit ebenfalls keine neuen Anträge an. Zudem ist, wie berichtet, ein Antragsvolumen von rund 34 Millionen Euro offen.