Katzenfleisch im Sandwich: "Obsession" - Der Horror in der Paarbeziehung

In Hollywood gehen gerade Wünsche in Erfüllung. Sehr billig produzierte Filme spielen sehr viel Geld ein. Der „Backrooms“-Horror aus dem Internet von YouTuber Kane Parsons hat gezeigt, wie junge Regisseure ihre Fangemeinde aus dem Netz mit ins Kino bringen. Ein noch erfolgreicheres Beispiel bietet „Obsession – Du sollst mich lieben“: Curry Barker wurde als Extrem-Comedian auf YouTube mit seinen Sketchen berühmt; nun lukrierte er mit seinem Low-Budget-Beziehungshorror „Obsession“ einen Sensationserfolg an den Kinokassen. Derzeit halten seine Einspielergebnisse bei über 330 Millionen Dollar weltweit, womit die Produktionskosten von 750.000 Dollar 400 Mal übertroffen wurden.

Apropos Beziehungshorror: Wie sage ich meiner besten Freundin, dass ich in sie verliebt bin? Dass ich Tag und Nacht an sie denke?

Ein verklemmter Baumarktverkäufer namens Bear ist in seine Kollegin Nikki verliebt, traut es sich ihr aber nicht zu sagen. Gemeinsam mit einem Freund und einer Kellnerin spielt er die Situation durch, in der er Nikki seine Liebe gesteht. Mühsam ringt er nach Worten, stammelt klebrige Sätze und wirkt wie ein ungustiöser Sonderling. Das Urteil seines Freundes ist vernichtend: „Wenn Nikki das hört, muss sie sich übergeben.“

Unfähig, seine Gefühle zu kommunizieren, spricht Bear in seinem Auto einen Wunsch aus: „Ich wünschte, Nikki würde sich in mich verlieben“. Und siehe da, schon klopft Nikki an seine Autoscheibe – und weicht nicht mehr von seiner Seite.