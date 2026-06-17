Horror-Hype in Hollywood: "Backrooms" von YouTuber Kane Parsons

Der neueste Hype aus Hollywood heißt „Backrooms“ und ist ein Horrorfilm, der direkt aus dem Internet kommt. Leere Büroräume, labyrinthische Gänge und flackerndes Neonlicht sind sein Markenzeichen und machten den gerade mal 20 Jahre alten Kane Parsons (exakt am Donnerstag wird er 21) zum jüngsten Regisseur, dessen Film direkt auf Platz eins der Kinocharts landete. Bereits 2022 ging der YouTuber Kane Parsons – bekannt als Kane Pixels – mit seinen „The Backrooms“-Kurzfilmen im Netz viral. Im Windschatten seines Erfolgs spielte sein Kinodebüt „Backrooms“ weltweit knapp 250 Millionen US-Dollar ein und ist damit der kommerziell erfolgreichste Filmstart in der Unternehmensgeschichte seines hippen Produktionsstudios A24. Parsons setzt damit einen Trend, der sich auch in dem ebenfalls phänomenalen Erfolgslauf des Horrorfilms „Obsession – Du sollst mich lieben“ (Kinostart: 25. Juni) von Curry Barker abbildet: Junge YouTube-Content-Creator profitieren von ihren viralen YouTube-Wurzeln, übernehmen den Kinomarkt mit Low-Budget-Horror und sorgen für sensationelle Einspielergebnisse, vor allem im jüngeren Publikumssegment.

Hinterzimmer Im Internet entstanden die „Backrooms“ – auf gut Deutsch: die Hinterzimmer – in einem Diskussionsstrang über die Suche nach „beunruhigenden Bildern“: Ein gelbstichiger leerer Bürogang mit flackernden Neonröhren wurde zum Inbegriff urbaner Unbehaglichkeit (und zum Kernszenario von Parsons viraler Webserie). In genauso einen Raum stürzt der Protagonist von Parsons Kinohorror: Er heißt Clark – exzellent gespielt von dem Briten Chiwetel Ejiofor – und ist Besitzer eines grindigen Möbelhauses im kalifornischen Nirgendwo Anfang der 1990er-Jahre. Nachdem ihn seine Frau verlassen hat, sucht er Hilfe bei einer Therapeutin namens Mary Kline – mit feinnerviger Sensibilität gespielt von der norwegischen Star-Schauspielerin Renate Reinsve. Die Nächte verbringt Clark im Keller seines Geschäftes in Gesellschaft einer Whiskyflasche. Eines Nachts geht das Licht aus. Auf der Suche nach der Ursache kippt Clark durch die Wand - im wahrsten Sinne des Wortes – und landet in einem labyrinthischen Paralleluniversum.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Constantin/A24 Menschenleeres Möbelhaus in "Backrooms".

Schiefe Winkel Auf den ersten Blick wirken die Räume vertraut, auf den zweiten Blick falsch. Leere Korridore in schiefen Winkeln münden in weitere Gänge, die – wie in einem Videospiel – steil hinauf und hinunter zu neuen Levels führen. Bürosessel und Tische sind zu bizarren Installationen getürmt, ein verkehrtes Stoppschild liest sich „Pots“ wie in einer surrealen Albtraumlandschaft. Beobachtet von einer lauernden Kamera, die mal in distanzierten Überwachungsmodus verfällt, dann wieder voyeuristisch nah heranrückt, stolpert Clark durch die Flure, begleitet von unheimlichen Geräuschen und monströsen Klängen. Auch Mary, auf der Suche nach ihrem Patienten, gerät in den Irrgang.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Constantin/A24 Renate Reinsve irrt durch das Labyrinth von "Backroooms".