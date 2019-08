Oasis: 25 Jahre "Definitely Maybe"

Besser, größer, geiler

Nach eigenen Angaben haben Oasis bis heute mehr als 70 Millionen Alben verkauft. Alle sieben Studioalben stiegen an die Spitze der britischen Charts. Der Zweitling "(What's The Story) Morning Glory" von 1995 mit den Hits "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" gehört zu den fünf bestverkauften Platten aller Zeiten auf der Insel. "Wir waren meiner Meinung nach die wichtigste Band der 90er Jahre", sagt Liam gewohnt größenwahnsinnig. "Wichtiger als The Verve, Blur, Radiohead, die verdammten Suede oder Pulp." Was Oasis aber stets verwehrt blieb - und damit haben sie etwas mit Landsmann Robbie Williams gemeinsam -, war der große Erfolg außerhalb Europas. Dafür hat es nie wirklich gereicht.

Seit dem Ende von Oasis konkurrieren die Gallaghers musikalisch miteinander. Noel hat es da als etwas talentierterer Songwriter einfacher und hat somit auch knapp die Nase vorne. Während er mit seiner aktuellen Stammband High Flying Birds bereits drei ganz brauchbare Alben vorlegte, langweilte einem Liam mit seiner Combo Beady Eye, die er dann 2014 auflöste. Sein 2017 veröffentlichtes Solo-Debüt war dann schon um einiges besser: Es gehört auch zu den zehn erfolgreichsten Durchstarterdebüts des aktuellen Jahrzehnts in Großbritannien.

Dass die Brüder wieder zusammenfinden werden, scheint derzeit unwahrscheinlich. Vor zwei Jahren meinte Liam noch, dass er viel lieber eine neue Oasis-Platte aufgenommen hätte. Vor dem Start seines zweiten Albums "Why Me? Why Not." ist er nun aber ernüchtert: "Die Sache mit Noel ist derzeit wohl schlimmer, als sie es jemals war."

Info: Das Oasis-Album „Definitely Maybe“ erscheint heute in einer 25-Jahr-Jubiläumsausgabe. Am 20. September veröffentlicht Liam Gallagher sein Album „Why Me? Why Not“. Am 27. September erscheint die EP „This Is The Place“ von Noel Gallagher’s High Flying Birds.