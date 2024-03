Nur schaumgebremste Spritzigkeit, aber Juan Diego Flórez betört

Leider lässt Gianluca Capuano die feinfühlige Partitur zu wenig impulsreich, meist schnurrend ablaufen. Was teilweise auf der Strecke bleibt, ist Rossinis Spritzigkeit, die Leichtigkeit, jene Akzente, die ansonsten so mitreißend wirken.

Vielleicht mangelte es an Proben, was auch szenisch zu bemerken ist, da vielfach statisches Rampensingen angesagt ist, und dadurch die teils persiflierende Sicht in dem fiktiven Miniherzogtum San Sogno mit den vier eleganten Oldtimern von Sven-Eric Bechtolf aus 2013 nicht ideal zur Geltung kommt. Viel Applaus für das Ensemble, einige Buhs für den Dirigenten.