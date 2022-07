Novi Sad: Habsburger, serbische Folklore und der (mögliche) "Exit"

Eineinhalb Flugstunden von Wien-Schwechat entfernt, sieht es noch immer so aus wie in Niederösterreich. Auch die Fahrt von Belgrad nach Novi Sad gleicht einer Reise von Wien nach St. Pölten – nur ohne Lärmschutzwände. Links und rechts ziehen sanfte Hügellandschaften vorbei, es gibt kilometerlange Felder, die bestellt werden: Sonnenblumen, Raps, Kukuruz – alles da. Auch aus dem Autoradio dringt kein Balkan-Pop, sondern Adele und all das, was man aus dem heimischen Hitradio kennt. Es deutet in den ersten Minuten nur wenig darauf hin, dass man 550 Kilometer von zu Hause entfernt ist. Selbst die Architektur im Stadtzentrum ist stark von der habsburgischen Periode geprägt. Und ja, sogar die Donau ist hier: Sie fließt direkt durch Novi Sad.