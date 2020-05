Nonnenkloster statt Rock’n’Roll

Das Jahr 1967 fängt für zwei deutsche Jugendliche aus der Provinz schlecht an. Ihr Ausbruch aus dem muffigen Elternhaus endet nicht in Rock’n’Roll und Protestbewegung, sondern bei prügelnde Nonnen und im Erziehungsheim. "Von jetzt an kein Zurück" nennt der österreichische Regisseur Christian Frosch seinen großteils in Schwarzweiß gedrehten Jugendfilm, in dem er einen bitteren Blick auf das verspießte Deutschland der 60er Jahre wirft. Premiere ist Mittwoch Abend im österreichischen Filmmuseum, regulärer Kinostart am Freitag.

Frosch selbst ist Jahrgang 1966, verspürt aber eine innere Nähe zu seinem jungen Liebespärchen, das sich aus dem Elternhauses befreien will und stattdessen in der Erziehungsanstalt landet: "Wenn man in einer niederösterreichischen Kleinstadt bei sehr katholischen Eltern aufgewachsen ist, findet man schnell seine Bezugspunkte", sagt der Wahlberliner im KURIER-Interview. Und natürlich inspirierten die in Österreich und Deutschland geführten Debatten über Missbrauch und Gewalt in katholischen Internaten und staatlichen Heimen seinen Film – "aber mich interessierte vor allem, wie diese Institutionen funktioniert haben".