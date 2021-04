Nominierung für Auslandsoscar: Vom Schwinden der Menschlichkeit

, und viele der Arbeiten, die als bester Film zur Auswahl stehen, behandeln brisante Themen. In „The Father“ ringt Anthony Hopkins mit seiner Demenzkrankheit, in „Nomadland“ kämpft Frances McDormand um ihr Existenzminimum. In „Judas and the Black Messiah“ geht es um Rassendiskriminierung und Polizeigewalt, in „Promising Young Woman“ um sexuellen Missbrauch.

In der Kategorie bester fremdsprachiger Film findet sich zudem ein unglaublich erschütterndes Kriegsdrama, das unter österreichischer Beteiligung entstand: „Quo Vadis, Aida?“ von Regisseurin Jasmila Žbanić. Eingereicht von Bosnien-Herzegowina, wurde der Film von der coop99 koproduziert. Bereits mit ihrem Filmdebüt „Esmas Geheimnis – Grbavica“ (2006) – ebenfalls eine Koproduktion mit der coop99 – hat die 46-jährige Regisseurin einen Goldenen Bären auf der Berlinale erhalten.