NÖ-Landestheater: 49 Bewerbungen für Marie-Rötzer-Nachfolge

Für die Nachfolge von Marie Rötzer als künstlerische Leiterin des Landestheaters Niederösterreich haben sich insgesamt 49 Personen beworben. Das teilte das Haus per Aussendung mit. Rötzer wechselt mit der Spielzeit 2026/27 bekanntlich als Direktorin ans Wiener Theater in der Josefstadt, wo sie dem derzeit stark in der Kritik stehenden Intendanten Herbert Föttinger nachfolgt.