Nina Proll geht unter die Haut. Sommerkino im KURIER Stream

Es sind Sommerferien, und der geplante Italienurlaub mit Jasmins Pflegefamilie steht vor der Tür. Alle freuen sich auf die Reise – außer Jasmin. Sie will bei Eva sein, ihrer Mutter, die nach einem langen Gefängnisaufenthalt erstmals wieder für Jasmin greifbar ist. Seit Wochen sucht Jasmin Evas Nähe, sie gibt nicht auf, auch wenn sie von ihr abgewiesen wird. Sie ist zu jeder Demütigung bereit, um für die Liebe und Anerkennung ihrer leiblichen Mutter zu kämpfen. Nach einem Streit mit ihrer Pflegefamilie reißt Jasmin aus und überredet Eva schließlich, mit ihr gemeinsam einen Kurzurlaub auf dem Land zu verbringen. Bei der Landpartie kommen sich Mutter und Tochter näher, rauchen ihre erste gemeinsame Zigarette, schminken sich, gehen in die Dorfdisco. Doch als ein Mann dieses sensible Gefüge zu stören droht, gerät ihre Beziehung abermals ins Wanken.



Stream zum Film direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/talea/