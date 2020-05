Nina Proll: „Ich bin ehrlich, verlässlich und vor allem lustig“

Die blonde Wienerin undGregor Bloéb, Schauspielkollege und Ehemann, teilen sich nach Möglichkeit die Arbeit so ein, dass einer bei den Kindern, Leopold (4) und Anatol (2), in Tirol sein kann. „Wenn es gar nicht anders geht, ist nur das Kindermädchen bei den Buben“, sagt die 39-Jährige, während sie sich’s in einem der roten Samtsessel im Zuschauerraum bequem macht. Nein, Glucke sei sie keine. „Aber natürlich hab’ ich als Mutter das Gefühl, ich muss alles immer kontrollieren und glaube, ohne mich würde nichts funktionieren“, sagt sie.

Wie sieht sie sich als Mutter? „Die Kinder sollen Spaß mit mir haben. Sie dürfen bei mir alles machen, was nicht lebensgefährlich ist, alles ausprobieren. Ich möchte, dass sie mutig und selbstbewusst sind. Wenn sie allerdings die wenigen Grenzen überschreiten, dann bin ich sehr streng.“